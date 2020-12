Komisioni i Venecias doli me një raport paraprak me rastin e ndryshimeve kushtetuese në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit.

Kjo temë u diskutua në studion e emisionit “Open” ne Top Channel, ku i ftuar ishte analisti Kreshnik Spahiu.

Sipas tij, Komisioni i Venecias i ka dhënë të drejtë Ramës, pasi nuk ka përshëndetur bojkotin e opozitës, e cila zgjodhi për të djegur mandatet dhe të dilte nga parlamenti.

Ai tha se opozita, më konkretisht boshti PD-LSI, do të ishte ende në parlament dhe nuk do të lejonte votimin e ndryshimeve kushtetuese. E sipas tij në këtë mënyrë opozita mund të kishte siguruar fitoren më 25 prill.