Juristi Kreshnik Spahiu ndau mendimin e PD dhe veçanërisht Opozita gabuan me procedurën e rënë dakord për mënyrën se si do votojë Diaspora. Ai u shpreh se marrëveshja mes palëve nuk e siguron votën e fshehtë të emigrantëve, sepse askush prej Shqipërisë nuk mund t’i shohë se si do votohet dhe ky proces mund të jetë kolektiv.

Në analizën e tij ai parashikoi se vota e Diasporës mund të përdoret si alibi për kontestim rezultati më 12 Maj, një ditë pas votimit. Ai e sheh problematike procedurën dhe shumë të gabuar.

Po ashtu edhe për votimin elektronik Spahiu thotë se është e gabuar refuzimi që iu bë për Tiranën. Dhe kjo tregon qëllimin e dy partive të mëdha, PD dhe PS për t’i pasur vetë kontrollin e votave në zonën më të madhe elektorale, kryeqytetin.

“Ka pasur propozim që Tirana që ka 1/3 e listës së deputetëve pothuajse, por edhe të numrit të popullsisë, për votën elektronike, me marrëveshje të PD-së është rënë dakord që të mos bëhet me ky votim elektronik. Pra PD dhe PS të vazhdojë të numërojë votat, me komision numërimi, që t’i kontrollojnë votat e t’i numërojnë vetë, të marrin dhe votat e partive të reja. Pra populli voton dhe këta numërojnë votat”, thotë Spahiu.

Por të gjithë problematikën juristi e shikon tek vota e Diasporës, për të cilën tha se do të jetë kolektive dhe jo e fshehtë, teksa opozita dhe veçanërisht PD do bëhet pishmnan për këtë procedurë që ra dakord. Madje Spahiu parashikon edhe kontestim të votave të Diasporës pas numërimit dhe përfundimit të zgjedhjeve.

“Vota e diasporës do kompromentojë të gjithë zgjedhjet dhe do krijojë alibi për kontestimin e zgjedhjeve. Sipas Kushtetutës, vota është e barabartë, e drejtë dhe e fshehtë. Por vota e diasporës nuk është e fshehtë, sepse filani i thotë punonjësve në Londër të restorantit hajdeni me kartat dhe dalin 200 vota, i merr, i mbush në restorant dhe i poston të gjitha. Kush e provon që vota do jetë kolektive, do jetë votë kolektive dhe jo e fshehtë? Marrim rastin e tjetrit, në një familje, janë 7 familjarë, ku do votojnë, në banjo apo kuzhinë, si do jetë e fshehtë?”, shprehet ai.

Dhe e vijon analizën dhe parashikimin procedurial, që e cilëson zgjedhje të gabuar nga ana e opozitës që ra dakord për këtë lloj praktike.