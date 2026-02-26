Juristi Kreshnik Spahiu është shprehur se shkarkimi i Elisa Spiropalit si ministre e Jashtme ishte ndryshimi më i keq në Qeveri.
Komentet Spahiu i bëri gjatë fjalës së tij në emisionin ‘Frontline’ me gazetaren Marsela Karapanço në Report TV, ku komentoi ndryshimet në Qeveri, të bëra sot nga kryeministri Edi Rama pas mbledhjes së Grupit Parlamentar të PS-së.
Spahiu tha më tej se Spiropali ishte investimi më i fortë politik në PS pas kryeministrit Edi Rama. Ai shtoi se Spiropali ishte e pakonsumuar dhe mbi të nuk rëndonin akuza për korrupsion.
Sipas Spahiut, faktori kyç për largimin e Spiropalit nga ky pozicion mund të kenë qenë përplasjet brenda PS. Kjo pasi sipas Spahiut, Spiropali ishte një zë oponent gjatë mbledhjeve në PS dhe kishte mbajtur krahun e faktorit gjerman, gjatë përplasjeve që sipas tij këta të fundit kanë pasur me Ramën.
“Emërimi më pozitiv është emërimi i Toni Gogut, sepse është në pozicionin e tij politik dhe profesional. Shkarkimi më i gabuar është shkarkimi i Elisa Spiropalit, i cili ishte investimi më i fortë i PS pas Edi Ramës politikisht dhe ishte në pozicionin më të rëndësishëm për Shqipërinë, sepse kontrata e socialistëve me elektoratin në 11 maj ishte ‘Shqipëria në BE në 2030’ dhe personi që e udhëhiqte këtë kontratë ishte Elisa Spiropali dhe nuk kishte asnjë lloj kritike. Dhe shkarkimi vjen si pasojë e një pozicioni kritik, i një pozicioni apo diskursi tjetër politik që nuk ka dalë në publik, ku pas takimit me disa nga ministrat, si ministri i Jashtëm gjerman, ministrin e Shtetit gjerman, për shkak se Gjermania ka pasur një pozicion kritik, oponent ndaj qeverisë së Tiranës, Elisa Spiropali ka mbajtur qëndrim pro-ndërkombëtarëve dhe pro-Gjermanisë. Dhe në shumë debate të brendshme, Spiropali ka mbajtur një qëndrim kritik.
E dyta me shkarkimin e Spiropalit mbyllet kapitulli i Lëvizjes Mjaft. Përfundimisht u eliminuan politikisht të 20-të ministrat dhe deputetët e Lëvizjes Mjaft G99 që kishin lider Erion Velinë. Pra çdokush që ka qenë pranë Erion Velisë apo investim i Erion Velisë në të shkuarën, sot nuk është më pjesë e qeverisë apo e promovimit politik. Ndonëse shkaku kryesor i shkarkimit nuk është vetëm e shkuara nga vite Spiropali. Mendoj se ishte shkarkim i gabuar. Ishte një nga më të mirat mes shumë të këqijave. Mendoj se ka qenë e gabuar edhe për shkak të pozicionit që ajo ka qenë si kryetare e Kuvendit, ka qenë totalisht e pa-konsumuar. S’ka pasur akuza për korrupsion”, tha mes të tjerash Spahiu.
Kujtojmë se ditën e sotme kryeministri Edi Rama ndërmori disa lëvizje brenda kabinetit qeveritar, ku më kryesorja ishte shkarkimi i Belinda Ballukut si zv.kryeministre dhe ministre Infrastrukture dhe Energjitike, pas vënies nën hetim nga SPAK për korrupsion.
Leave a Reply