Deputetja socialiste Klodiana Spahiu u shpreh ne A2 se protestat e përmuajshme të opozitës “e dëmtojnë vendin në një moment që është deciziv”.
“Protesta qytetare e shëndosh shoqërinë. Por, protestat e përmuajshme të opozitës… Më dhemb kur shoh dëmtimin që i bëjnë imazhit të Shqipërisë, duke mos patur asnjë “feedback” pozitiv për veten e tyre. E dëmtojnë vendin në një moment që është deciziv për ne. Perceptimi që kanë turistët duke parë mediat ndërkombëtare se çfarë po ndodh, dëmton shumë në radhë të parë biznesin shqiptar. Nuk arrijnë ta kuptojnë këtë gjë. Bizneset nuk janë vetëm socialistët, ka edhe demokratë me biznese. Kostoja që po marrin ata padrejtësisht është shumë e madhe”, deklaroi Spahiu.
“Absolutisht që protesta qytetare e forcon demokracinë, por ato nuk janë protesta qytetare. Dhe unë jam kundër protestave me molotov që dëmtojnë gjithçka që është ngritur”, shtoi deputetja socialiste.
Leave a Reply