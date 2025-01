Dëshmia e dhënë sot nga ish-prokurori Ervin Karanxha i dosjes “21 Janari”, si pjesë e grupit hetimor më 2011, duhet të jetë edhe baza e rihetimit që po bën SPAK aktualisht.

Kështu mendon juristi Kreshnik Spahiu, i cili konstatoi gjithashtu se nuk guxohet që t’i hyet me thellësi këtij hetimi dhe të thirren apo kërkohen prova për Sali Berishën, Lulzim Bashën apo dhe Edi Ramën për atë ngjarje. I pari si kryeministër në atë kohë ku ndodhi krimi i cilësuar shtetëror, i dyti si ministër i Brendshëm dhe i treti si organizator i protestës.

“Do përpiqem të them ca gjëra, që ndoshta në 14 vite nuk janë thënë. Unë do ftoja të gjitha mediat dhe publikun, që sot të lexojnë dëshminë e ish-prokurorit të çështjes Ervin Karanxha. Nuk kam dëgjuar kurrë një person dhe individ të lidhur drejtpërdrejtë me çështjen, që të zbardhë kaq shumë, të paktën kronologjinë e çështjes. Në dëshminë e tij do gjeni të paktën përgjegjësinë e disa institucioneve dhe personave për moshetimin e ngjarjes. Tek kjo dëshmi Prokuroria, pra SPAK, mund të bazohet për rihetimin e çështjes. Prokurorët e sotëm të dosjes mjafton të pyesin prokurorët e asaj kohe, të hetimit për çështjen, për ta hetuar rastin tani dhe për të mbledhur informacionin e nevojshëm”, shprehet Spahiu në emisionin “REPOLITIX”.

Në panel u vu në dukje se edhe Altin Dumani, kreu i SPAK ka qenë pjesë e Prokurorisë së Apelit në atë kohë. Spahiu sqaron për publikun se magjistrati e kishte kryer detyrën e tij.

“Altin Dumani në çështjen që ka mbrojtur në Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën e Lartë ka kërkuar akuzë më të rëndë, vrasje të cilësuar, që u rrëzua nga Apeli dhe s’u pranua nga Gjykata e Lartë. Dumani ka qenë në rregull me atë që ka kërkuar edhe publiku, që kërkon edhe përgjegjësit për vrasjet”, nënvizon juristi.