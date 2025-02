Juristi Kreshnik Spahiu u shpreh sot në emisionin “Repolitix” se Kosova ia ka borxh Amerikës votimin politik për ta larguar njeriun që krijoi armiqësi me SHBA-të këto vite.

Sipas tij, duket qartë se Uashingtoni nuk e do Albin Kurtin dhe për faktin se Kosova ekziston si shtet vetëm pse vendosi SHBA, lë të kuptohet se populli kosovar ua ka një borxh politik, sepse atë ekonomik nuk e jep dot dhe as mund ta japë.

Spahiu mendon se Trump ka ardhur për politike në rend të ri botëror dhe për rajonin do ngarkojë emisarë dhe ambasadorë fuqiplotë, si rasti Grenell, por do lëjë pika të qarta për zgjidhje dhe tashmë e ka lënë qartë me deklaratën e fundit se Albin Kurti ka pasur qasje antiamerikane.

“Ardhja e Trump në pushtet jo vetëm që ndikon në Shqipëri, Kosovë, rajon, por edhe në rendin botëror. Ai ka ardhur si doktrinë që do shkaktojë apokalips në politikën botërore. Pasi ai erdhi në pushtet Gjermania shkoi në zgjedhje, ra qeveria, Kanadaja po ashtu. Por është e vështirë që shqiptarët e Kosovës ta kuptojnë këtë gjë se mendojnë që boshti i tokës është në Prishtinë. Kosova dhe Shqipëria do jenë në bllokun e emisarëve specialë dhe ambasadorëve fuqiplotë. Kosova dhe Shqipëria s’mund të jenë në paradhomën e Trump se ai ka ardhur për gjeopolitikë ndërkombëtare”, tha juristi.

Më tej ai iu referua edhe deklaratës së Richard Grenell, duke lënë të qartë se SHBA-të nuk e duan Albin Kurtin më kryeministër.

“E theksoj duhet qartësuar a kemi të bëjmë me deklaratë personale të Grenell apo të SHBA-ve. Por emisarët amerikanë e kanë bërë të qartë deri më sot se e kanë me Albin Kurtin, duke përfshirë edhe raporte të NATO-s apo BE-së. Trump mund ta ketë këshilluar emisarin që të ketë kujdes me aleancat në Kosovë. Nga një njeri antiamerikan, të konsiderosh një popull të tërë antiamaeikan. Amerika të bën të qartë se Kurti konsiderohet si antiamerikan nga 4 administrata, nëse ti popull që e mbështet në linjën e tij, atëherë ti futesh në një linjë antiamerikane. Pra e vetmja mënyrë që të lahet borxhi ndaj Amerikës është vota politike në zgjedhjet parlamentare dhe jo kthimi i miliona euro. Kurtin e kam mbështetur 12 vjet politikisht, e njoh shumë mirë prej vitesh. Ai erdhi në politikë me qasje të re se do aplikonte sistem më demokratik se ish-liderët e UÇK-së. Ai nxori i pari që kryetarët e partive të kenë dy mandate, 8 vjet, por ai duket se do jetë 48 vjet. Por a e keni dëgjuar të thotë se do japë dorëheqjen nëse humbet? Pse po kthehet si liderët politikë të Tiranës që nuk njohin humbjen?”, vijoi mendimin e tij Spahiu për Report TV.

Juristi kujtoi edhe rolin e rëndësishëm të SHBA-ve në rajon dhe jo vetëm. Ai theksoi se nëse nuk do ishin SHBA-të, as Kosova nuk do ekzistonte, ndaj vota e kosovarëve këtë herë duhet të jetë borxh politik.

“Funksionimi i Kosovës nuk është njëlloj me të Shqipërisë. Kosova, edhe sikur mos t’i tërheqi trupat ushtarake dhe ndihmën financiare Trump në Kosovë, nëse nuk do e njihte SHBA me Bushin atëherë dhe më pas BE e më tej, nëse s’të njeh SHBA a mund të ekzistojë ai shtet? Nuk ka dy shtete shqiptare me 5 milionë banorë, nuk ka. Sepse mos të ishte SHBA, Albin Kurti do ishte kryetari i një krahine autonome të Kosovës, nëse nuk do Amerika, shteti i Kosovës nuk ekziston. Shteti i Kosovës mbahet me forcë dhe mëbshtetet nga SHBA-të që e krijuan, por ata nuk duan pikërisht këtë njeri, Albin Kurtin. Pra mund të zgjedhin 1,9 milionë të tjerë dhe vetëm atë jo”, shprehet ai.