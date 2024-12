Juristi Kreshnik Spahiu, i ftuar në Report Tv, komenton marrjen në pyetje të kryebashkiakut të Erion Veliaj për 5 orë nga SPAK lidhur me hetimin pasuror. Spahiu thotë se Veliaj është pyetur nga SPAK për 4 bileta avioni në 2008, 2010, 2011.

Sipas Spahiut, kjo është komike në një kohë kur ish-kryeministri Sali Berisha nuk pyetet as për 4 të vrarë në 2011.

“Veliaj është pyetur për 4 bileta të vitit 2008, 2010, 2011. Sot prokurorisë i duken prova katër bileta të viti 2011, dhe jo 4 të vrarë në bulevard që ka bërë Berisha. Ky është dallimi mes Berishës dhe Veliajt. Për Berishën nuk guxon njeri t’ia konsiderojë 4 të vrarë, kanë 14 vite që kërkojnë një gëzhojë, thonë s’kemi gjetur gëzhojën. Të thërrasin për 4 bileta avioni kur duan të të fusin në sitën e drejtësisë, nuk po e mbroj. Berisha as dëshmitar nuk është thërritur, as si person si dijeni”, tha Spahiu.

Spahiu thotë se Veliaj nuk është eksponenti që kontrollon politikën shqiptare.

“Kur flasim për modele korrupsioni, nuk flasim për kilet apo thasët me para që janë vjedhur, matet me modelin. Së pari, Meta ka 34 vite në politikë, ndërsa Veliaj ka 10 vite. Meta ka qenë njeriu që ka përfituar nga të gjitha regjimet politike, që 22 vjeç. Nuk ka profesion, është njeri që ka qenë kryeministër, president, kryetar Kuvendi, ka qenë 10 herë deputet, i ka marrë çdo gjë shtetit shqiptar. Sido që të vijë, është e pakrahasueshme, jo vetëm me Veliajn, po me çdo personazh tjetër në politik, rregullat e sistemit politik në Shqipëri, e prishi parti a Metës, duke shkuar njëherë majtas, njëherë djathtas. Erion Veliaj nuk është eksponenti që kontrollon politikën shqiptare. E kanë kontrolluar 3-4 familje. Pyetja është a arrin të kontrollojë Erion Veliaj?”, shprehet Spahiu.