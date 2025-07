‘Edhe politika se di se ca është trafiku i hashashit i krahasojnë trafikantët e drogës shqiptar me Hamasin dhe Hasbullahun dhe se dinë se çfarë do të thotë trafikimi i lëndëve narkotike. Thonë Shqipëria është Kolumbi se mbjell disa parcela hashash. Krimi shqiptar është agresiv, jo vetëm ato grupe që merren me trafikim narkotikësh, por edhe të tjera. Por, mafia italiane ‘Cosa Nostra’ nuk pranon kurrë të bashkëpunojë me shqiptarë, as për krime, as për droge. Ende në Shqipëri është kjo që të fortët respektohen në provinca dhe kjo demostrohet nëpërmjet luksit, makinave, vilave dhe veshjeve të tyre, pra vetëm në Shqipëri ndodh që krimi do të vetidentifikohet dhe e kanë për borxh që të zihen edhe për këtë gjë që unë jam kapo. Ne kemi krimin më të zhurshëm në planet por është larg sotifikimit’, tha ai.