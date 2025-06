Juristi Kreshnik Spahiu, në emision ‘5 pyetje nga Babaramo’ ka komentuar zhvillimet e fundit Iran-Izrael.

Teksa u ndal tek sulmet e Iranit në Katar, ai tha se Irani shkeli të drejtën ndërkombëtare dhe sovranitetin e Katarit, Irakut dhe Bahrenit.

‘Futja me vonesë e SHBA në konflikt, edhe pse SHBA se ka shpallur ligjin e luftës me Iranin. Pra bombardimi quhet sporadik dhe ende s’ka një miratimin të futjes së SHBA në konflikt. Kjo hapësirë ka nxjerr zbuluar dobësit e Iranit dhe të Izraelit, sa më shumë ato vijojnë luftën vendet e tjera kuptojnë forcën dhe dobësinë që kanë dy vendet. Pritej që Irani të kishte një mbrojtje më të mirë gjë që nuk rezultoi kështu’, tha ai.

Spahiu tha se edhe Moska nuk ka treguar gatishmëri për t’u pozicionuar krah Iranit.

‘U mendua se Rusia do të futet në konflikt dhe kemi të bëjmë me një gjeopolitikë të re me ardhjen e Trump dhe marrëdhëniet SHBA- Rusi tani janë diçka tjetër. Rusia nuk do të jetë krah Iranit në këtë konflikt. Sulmet e sotme do të ishin fishekzjarrë. Sot Irani ka treguar dobësi sepse ka treguar forcë duke shkelur sovranitetin e Katarit’, tha ai.