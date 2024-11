Donald Trump është rizgjedhur president i Shteteve të Bashkuara dhe do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë pas 4 vitesh. Juristi Kreshnik Spahiu i ftuar në emisionin ‘Repolitix’ në Report Tv komenton se si do të ndikojë ardhja e Trump si Presidenti i SHBA në raport me Shqipërinë.

Spahiu ndalet në krijimin e SPAK dhe thotë për gazetarin Denis Minga se reforma në drejtësi u krijua nga administrata e Trump dhe quhet sukses i tij. Ai thekson se është e paimagjinueshme që të mendohet se ardhja e Trump do ndryshojë diskursin në politikat penale të SPAK.

“SPAK është krijuar gjatë kohës së Administratës së presidentit Trump. Administrata e Trump kishte prioritet dhe nëpërmjet përfaqësuesve të saj diplomatik ndikoi në votimin për reformën në drejtësi. Trump dhe administrata e tij ka ndikim në votimin, krijimin e SPAK, GJKKO, BKH dhe në një farë mënyrë administrata e Trump e konsideron krijimin e SPAK si investimin më të suksesshëm në tre dekadat e fundit në Ballkan.

Për ata të cilët ka një iluzion se mund të zhbëhet reforma në drejtësi, gabohen rëndë se në SHBA s’ka investuar në Shqipëri me biznes, por në demokratizimin e institucioneve dhe thellimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor. E paimagjinueshme që të mendosh që ardhja e Trump do ndryshojë diskursin në politikat penale të SPAK”, tha Spahiu.

