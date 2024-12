Kreshnik Spahiu thekson në ‘5 Pyetjet me Babaramon’ se kryebashkiaku Veliaj do të hetohet në gjendje të lirë nga SPAK, ashtu si ka pasur raste edhe të tjera si me Berishën. Por hetime në gjendje të lirë ka pasur edhe për kryebashkiakë të ndryshëm në botë, si ai i Nju Jorkut.

‘Opozita mban 2 standarde, për Fredi Belerin që ishte dhe në arrest me burg, nuk jepte dorëheqje por bënte thirrje të bënte betimin. Kjo nuk më duket normale. Nuk e kam votuar kurrë Erion Veliajn, por duhet të vendosim standard. Korrupsioni pasiv nuk matet me kile, kush gjykon se 18 kulla janë më të lehta se fshehja e pasurisë që ka bërë Veliaj.

E dyta ka standarde nga Amerika në Europë janë në detyrë kryebashkiakët në Nju Jork. Pse kur kemi praktika ndërkombëtare nuk i referohemi. Erion Veliaj mund të iki për 100 arsye, por nëse vendosim standarde. Për sa kohë Berisha nuk është fajtor nuk ka arsye të deklarojë dorëheqje.’