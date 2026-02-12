Juristi Kreshnik Spahiu është shprehur se vendimi i Gjykatës Kushtetuese (ku nuk u mor një vendim) ku mbeti në fuqi pezullimi i Belinda Ballukut nga detyra, është prova e fundit që kryeministri Edi Rama nuk e kontrollon drejtësinë.
Komentet Spahiu i bëri në emisionin ‘Frontline nga Marsela Karapanço’ në Report TV, ku tha se të gjithë zv.kryeministrat, ministrat dhe deputetët e Ramës që kanë qenë nuk hetim, nuk i kanë shpëtuar dot masave të sigurisë nga SPAK, GJKKO dhe të gjitha gjykatat e tjera.
Sipas Spahiut, 2 janë mundësitë, që ose Rama nuk e kontrollon drejtësinë, ose Rama i urren të gjithë njerëzit e vet dhe kërkon t’i fusë në burg. Kjo e fundit sipas Spahiut nuk qëndron.
“Vendimi i Gjykatës Kushtetuese mendoj se është prova e fundit, që për herë të parë është një lajm i mirë për Shqipërinë, sepse na provoi të gjithëve, publikisht dhe zyrtarisht, se partia në pushtet dhe kryeministri Edi Rama kanë zero influencë në Gjykatën Kushtetuese, në Gjykatën e Lartë, në Prokurorinë Speciale, në Gjykatën Speciale dhe në të gjitha prokuroritë dhe gjykatat në vend. Çdo zv.kryeministër i Edi Ramës, çdo ministër i Ramës, çdo deputet i Ramës nuk i ka shpëtuar dot procedimit penal apo masave të sigurimit nga SPAK, GJKKO, Gjykata e Apelit, nga Gjykata e Lartë e deri në Gjykatën Kushtetuese, në 13 vite ka provuar që Rama ose i urren të gjithë këta, pra ose është kundër gjithë njerëzve të tij, ose ka zero influencë. Dhe kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri”, tha mes të tjerash Spahiu.
