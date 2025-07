‘Unë dikur njoha një ministër që nuk as përdorte kompjuterin, as internetin dhe s‘kishte as email. Pra janë disa element të rëndësishëm që edhe pse personi ka master dhe eksperience punë mund të jetë i sëmurë psiqik. Unë kam pasur eksperiencë që ka pasur gjyqtarë që kanë qenë nga ana studimore më të përgatitur, por kanë shfaqur probleme psiqike. Ashtu si kontrolli fizik duhet edhe ai psiqik. Janë pozicione delikate këto sepse profili i BKH do përballet me presione të mëdha dhe mund të jenë deri në kanosje me jetë dhe është punë me stres që shpesh herë nuk mund të përballohet nga shëndeti mendor. Ata thonë kontroll shëndetësor pse nuk fusin edhe analizën e drogës sepse është përhapur shumë, dhe mendoj se janë disa profesione që duhet të bëjnë testin e drogës’, tha ai.