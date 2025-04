Juristi Kreshnik Spahiu, tha se duhen ndryshime në legjislacion për marrjen e konsulentëve nga jashtë vendit për pjesëmarrje në fushatë.

Sipas tij, PD ka paguar këshilltarin Chris LaCivita për fushatë dhe kjo cilësohet ligjore, sipas tij, nga ana tjetër blerja e votave konsiderohet korrupsion.

‘Unë do doja që këto institucionet e drejtësisë përfshirë edhe prokurorinë dhe KQZ t’i bënin propozime kuvendit për ndryshime në legjislacion se ca qëndrimi duhet të ketë Shqipëria për ndërhyrjet nga jashtë. Sepse parti që kanë miliona euro mund të sjellin nga vende të huaja konsulent dhe ca faji ka Arlindi që nuk mund të paguajë një konsulent të huaj që të vijnë këtu dhe të manipulojnë opinion publik. Me ligj duhet të përcaktohen disa kritere me duket e pavlefshme që të futet dikush në burg për 50 euro blerje vote dhe të blihet propaganda dhe kjo një farë korrupsioni. Po nesër vjen Meloni dhe bënë fushatë do jetë e drejtë apo jo? Ka ardhur koha që Shqipëria duhet të mbajë një lloj distancimi ose të lejojmë ata që kanë lekë të marrin këshilltar dhe kjo s’do të jetë garë e ndershme’, tha ai.