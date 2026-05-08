“Pas tetë protestave, në të cilat pjesëmarrja vetëm ulej vazhdimisht, ajo e radhës mund te jëtë pas kampionatit botëror të futbollit ose pas sezonit të plazhit”.
Kështu shprehet juristi Kreshnik Spahiu. i cili në një intervistë për Report Tv shtoi se protestat i realizuan 2 qëllimet kryesore të Sali Berishës.
“Dy ishin qëllimet e protestës, e para për të hequr Adriatik Lapajn nga bulevardi si konkurrent opozitar. Dikush mund të thotë se ka frikë Adriatikun, në politikë Berisha dhe Rama kanë një strategji tjetër, Berisha ka qenë gjithmonë keqësues i këtyre partive të reja. E rivaloi me protesta dhe pastaj e joshi me marrëveshje deri t’i djegë fare. Qëllimi i dytë, lanë në hije partinë e Agron Shehajt dhe Arlind Qorit. Në perceptimin e publikut dhe opinionit, kush ka njerëz më shumë, ai është më i fortë, nëpërmjet protestave eliminoi protestat e brendshme. Atëherë kur Salianji filloi foltoret, tentoi të dalë në shesh për të rivalizuar foltoret e Saliut”, tha Spahiu,
