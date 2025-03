Sali Berisha e ka bërë Shqipërinë të vogël ndër vite që ka qenë në pushtet apo dhe në opozitë dhe jo madhështore.

Kjo për shkak të aleancës së tij të shpallur me faktorin grek, njëherë duke i dhënë 6 milje det vendit fqinj dhe herë tjetër duke i dhënë Himarën (me Belerin), sikurse së fundmi aleanca politike në zgjedhjet e 11 majit me kandidatë në partitë minoritare greke.

Kështu shprehet juristi Kreshnik Spahiu për Report Tv në lidhje me programin që përfaqëson Sali Berisha dhe PD për fushatën elektorale të ardhshme. Ai vuri në dukje se me Berishën nëse i fiton zgjedhjet, Shqipëria rrezikon të izolohet nga pjesa më e madhe e planetit, për shkak se është “non grata” nga Britania e Madhe dhe SHBA-të.

Spahiu bën edhe tre konstatime të rëndësishme të situatës politike dhe dyshes Rama-Berisha:

“Duhet të jemi realist, të bëj 3 konstatime. E para nuk duhet të kemi pritshmëri të mëdha për 11 majin. Pritshmëri do kishim nëse kishte alternativa kryeministrore. Tani kemi vetëm 2, Rama dhe Berisha, njëri mbi 20 vjet dhe tjetri mbi 30 vjet në politikë dhe pushtet. Kandidatët zyrtarë për kryeministër që kanë deklaruar veten apo koalicionet, janë dy. Nuk ka as nga partitë e reja dhe as të tjera. S’po flasim për numër kandidatësh për deputetë apo parti. Të dy janë të provuar dhe stërprovuar, nuk kanë çfarë të sjellin më. A do i mbajnë premtimet e reja që nuk i kanë mbajtur kaq vite deri tani, nuk e di”.

Kurse për hyrjen e Shqipërisë në BE ai tha se do ndodhë për shkak të faktorëve gjeopolitikë brenda 5 viteve dhe sepse Europa ka plane.

“Përsa i përket asaj që tha zoti Qori (kreu i lëvizjes Bashkë), edhe për pasaportën europiane dhe BE, t’ia themi shqiptarëve siç duhet, Shqipëria do hyjë më shpejt në BE sepse BE po përgatitet për luftë. Mundësisht brenda 5 viteve llogaritet të ketë një konfrontim dhe luftë dhe do i duhen ushtarë. Ku do i gjejë BE këto ushtarë? Kryesisht nëpërmjet anëtarësimit të vendeve të Ballkanit, pra do i gjejë kryesisht në Ballkan. Ndaj po bëhet edhe ky anëtarësim i shpejtë i Shqipërisë në BE”, u shpreh ai.

Ai i bëri edhe një radiografi kulisash e kalendash politike Sali Berishës, duke e sjellë në kohët aktuale, në lidhje me aleancat dhe qasjen me faktorin grek, në kuadrin e sloganit elektoral për ta bërë “Shqipërinë Madhështore”.

“Presidentit Trump flet për përcaktimin e kufijve të rinj me Groenlandën apo Panamanë, flet për zgjerim të SHBA-ve. Kurse PD-ja në Shqipëri dhe Berisha thonë se do bëjë Shqipërinë e Madhe, por vetëm të vogël po e bën. Dha 6 milje te Greqia, PD kërkon Shqipëri të vogël se do të zgjedhë kryeministër një njeri të izoluar nga Britania e Madhe e SHBA, që e ka shpallur non grata. Rrezik që gjysma e planetit të mos na njohë dhe të hyjmë në izolim. Berisha ka bërë aleancë me parti greke. Pra ata ofrojnë një Shqipëri të vogël dhe jo të madhe, sepse premtojnë aleancë me forcat greke. Njëlloj si me Albin Kurtin në Kosovë, nëse do bëjë aleancë me Radioçiçin atje me listën serbe, do bëjë Kosovën e Madhe? Do ishte qesharake, përveçse do deklarohej tradhtar.

A do Shqipëri të Madhe, atëherë çfarë kërkon me partitë greke, nacionalitetin apo elementë grekë që duan Vorio-Epirin. Ke në Vlorë Ardit Bidon në Vlorë si kandidat të PS, kundër elementëve grekë atje që ka marrë PD si aleatë”, përfundoi juristi Spahiu.