Nëse Sali Berisha merr më pak se një deputet se Lulzim Basha në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ai duhet të japë dorëheqjen nga PD-ja, pasi i rrëzohet edhe falsiteti i luftës personale me ish-kryetarin. Por tre faktorë shpjegojnë më së miri edhe pikiatën e besueshmërisë së kreut të selisë blu, ku kryefjala është lufta personale që ai bën me të gjithë, duke dalë zbuluar edhe me akuza për korrupsion, por edhe duke dëmtuar imazhin.

Kështu u shpreh juristi dhe analisti Kreshnik Spahiu, sot në studion e ‘Frontline’, për sondazhin e radhës së “Piepolit”, në bashkëpunim me Report Tv.

Për juristin, sondazhi përkon edhe me perceptimin qytetar, si për pakënaqësinë ashtu dhe besueshmërinë ndaj kryetarit të PD-së.

“Përsa i përket shifrave që lidhen me të kënaqur dhe pakënaqur kam një konkluzion të shpejtë. Në të gjitha sondazhet e viteve të fundit në Francë, Gjermani, Holandë, Austri etj, përqindjet e zhgënjimit për qeveritë me dy mandate atje ka qenë shumë më e lartë se kjo e Ramës këtu. Ka dy gjëra, ose shifra e gabuar ose shqiptarët e perceptojnë kështu. Saktësia e sondazhit përkon me perceptimin publik. Diku te 55 apo 60% janë të zhgënjyer, ka nga ata që mendojnë se jetë bëhet vetëm në Shqipëri dhe ka nga ata që mendojnë se në Perëndim është fushë me lule”, shprehet juristi.

Kurse për besueshmërinë në pikiatë të Sali Berishës në publik, ai shprehet se sondazhet përkojnë edhe me perceptimin dhe me tre faktorë të rëndësishëm që e shpjegojnë atë.

Shpallja non grata dhe lufta personale që ndërmori me ndërkombëtarët, falsiteti i luftës me Lulzim Bashën dhe lufta personale me të dhe imazhi në sytë e qytetarëve, nga një lider i pakorruptuar, në një person të pandehur nga SPAK për pasuritë e tij.