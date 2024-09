Media britanike “The Sun” i ka kushtuar një artikull çështjes më të debatuar të ditëve të fundit të krijimit të një shteti bektashi. “The Sun” shkruan se planet për të krijuar një shtet të vogël, me madhësinë e vetëm sa 14 fusha futbolli, synon të promovojë një version të islamit që është tolerant për veshjet dhe pijet alkoolike.

Gjithashtu artikulli shton shton se i ashtuquajturi “Shteti Sovran i Urdhrit Bektashi”, do të bëhej më i vogli në botë nëse realizohej. Artikulli shton se shteti bektashi do të ketë qeverinë, pasaportën dhe kufijtë e tij.

ARTIKULLI I “THE SUN”:

Shqipëria po përgatit një transformim të rëndësishëm për komunitetin e myslimanëve bektashi, i njohur si Urdhri Bektashi, i cili ka selinë në kryeqytetin e vendit, Tiranë. Ajo planifikon ta kthejë zonën e vogël në shtetin e vet sovran më të vogël se qyteti i Vatikanit dhe me theks te toleranca. Kjo do të thotë të lejohen pijet alkoolike, t’i lejosh të gjithë të veshin atë që duan dhe të refuzosh rregullat e stilit të jetesës në një lëvizje jashtëzakonisht progresive në krahasim me disa shtete të tjera islame.

Sipërfaqja e vogël prej 10 hektarësh do të kishte të gjitha shenjat dalluese të një vendi të veçantë: qeverinë, pasaportën dhe kufijtë e tij. Rreth gjysma e shqiptarëve identifikohen si myslimanë, me rreth 10% të qytetarëve të saj në varietetin bektashi. Bektashinjtë njihen si një version tolerant i Islamit, ku pirja e alkoolit lejohet me masë dhe burrat dhe gratë kanë më shumë barazi. Krijimi i shtetit të Bektashinjve është kërkuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe ka gjetur mbështetje nga lideri i fesë Baba Mondi.

Ky i fundit, i cili mund të kryesojë mikro-shtetin në të njëjtën mënyrë si Papa në Vatikan, e quajti këtë veprim një “iniciativë të jashtëzakonshme”. Ai shtoi: “Për ndjekësit tanë, kjo nuk ka të bëjë me pushtetin politik apo marrjen e tokës; ka të bëjë me forcimin e misionit të Urdhrit Bektashi për moderimin shpirtëror dhe mbrojtjen e praktikave tona fetare.”

Shqipëria ka qenë historikisht një fener i bashkëjetesës fetare dhe ky hap është një dëshmi e natyrës së ardhme të qeverisë shqiptare nën udhëheqjen vizionare të kryeministrit Edi Rama, i cili njohu rëndësinë e dhënies së hapësirës për të vazhduar promovimin e paqes. Për komunitetin tonë në mbarë botën, është një moment krenarie dhe rinovimi, duke forcuar identitetin dhe praninë tonë në skenën globale.”

Në një deklaratë të Urdhrit Bektashi thuhej: “Urdhri Bektashi, i cili njihet për mesazhin e tij të paqes, tolerancës dhe harmonisë fetare, do të fitojë sovranitet të ngjashëm me Vatikanin, duke na lejuar të qeverisim në mënyrë autonome nga pikëpamja fetare dhe administrative”.

Duke folur në Kombet e Bashkuara, Rama tha të dielën se kjo do të forconte reputacionin e Shqipërisë si një komb tolerant. Ai vuri në dukje se Shqipëria i shpëtoi refugjatët hebrenj nga tmerret e nazistëve në Luftën e Dytë Botërore dhe së fundmi ndihmoi afganët e pafajshëm të shpëtonin nga përbindëshat talebanë. Rama tha se historia krenare e vendit – duke përfshirë dhurimin e botës Nënë Tereza, shërbeu si frymëzim për një shtet të veçantë bektashi.

“Ajo na tha se jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por të gjithë mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Ky është frymëzimi ynë për të mbështetur transformimin e Urdhrit Botëror Bektashian në një shtet sovran në kryeqytetin tonë, Tiranë, si një qendër e re moderimi, tolerance dhe bashkëjetese paqësore”, tha ai.

Si funksionojnë mikro-shtetet

Mikro-shtetet klasifikohen si shtete sovrane, që do të thotë se ato janë të vetëqeverisura, pavarësisht se pretendojnë vetëm një sasi të vogël toke ose popullsie, ose të dyja. Të tillë janë Andorra, Monako, Lihtenshtajni dhe sigurisht, qyteti i Vatikanit. Pavarësisht se janë të vogla, ato kanë të njëjtat dokumente administrative që karakterizojnë vendet më të mëdha në botë, si kufijtë dhe pasaportat. Por ata shpesh mbështeten në vendet e tjera për mbijetesë, duke qenë se kanë vetëm një ushtri të vogël dhe mungesë të burimeve të tyre.

10 shtetet më të vogla në botë

Qyteti i Vatikanit aktualisht mban titullin si vendi më i vogël në botë. Ai është 39 milionë herë më i vogël se më i madhi në botë, Rusia. Mes mikro-shteteve përfshihet edhe Monakoja e pasur. Këtu janë 10 më të vegjlit:

1. Qyteti i Vatikanit – 0,17 milje katrorë

2. Monako – 0,8 milje katrorë

3. Nauru – 8 milje katrorë

4. Tuvalu – 10 milje katrorë

5. San Marino – 24 milje katrorë

6. Lihtenshtajni – 62 milje katrorë

7. Ishujt Marshall – 70 milje katrorë

8. Saint Kitts dhe Nevis – 102 milje katrorë

9. Maldivet – 114 milje katrorë

10. Malta – 122 milje katrorë.