Gjykata e Posaçme e Apelit do të zhvillojë sot seancën gjyqësore ndaj ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, e cila ishte shtyrë prej disa kohësh për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për herë të parë në sallën e gjyqit është i pranishëm edhe ish-drejtori i Policisë së Vlorës, Jaeld Çela por mungon ish-ministri.

Ky i fundit për herë të parë ka zgjedhur që të mos marrë pjesë në seancë gjyqësore duke zgjedhur që të përfaqësohet nga avokatët e tij. Deri më tani në gjykatë kanë mbërritur palët mbojtëse; Maks Haxhia, Gentian Rumano dhe Petrit Ismaili. Ndërsa togat e zeza që do të vendosin për fatin e ish-ministrit janë: Nertina Kosova, Nure Dreni dhe Albana Boksi. Kryesuese e trupës do jetë Boksi dhe anëtare Kosova e Dreni.

Gjithashtu për shkak të masave të marra ndaj pandemisë së koronavirusit, në sallë nuk do të jenë të pranishme as mediat dhe nuk do të ketë as publik.

Çështja “Tahiri” u ankimua në Apeli nga avokatët e ish-ministrit, që kërkojnë pafajësi dhe nga Prokuroria, e cila shprehet se ka prova për ta akuzuar për trafik droge, një nga akuzat që u rrëzua bashkë me të tjerat në shkallën e parë.

Në shtator të vitit të shkuar, pas më shumë se 13 orësh përfundoi “Gjyqi i vitit”, ai për Saimir Tahirin. Gjykata e Krimeve të Rënda dënoi ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri me 5 vite burg, për akuzën e “shpërdorimit të detyrës”, por për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi u ul me 1/3 dhe u caktua 3 vite e 4 muaj burg, që gjykata më pas e konvertoi në 3 vite shërbim prove. Tahiri paralajmëroi që asokohe se do ta apelonte vendimin dhe do të fitonte pafajësi./ dosja.al

g.kosovari