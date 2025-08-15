Friday, August 15, 2025
LIVE! Sot vendoset fati i Ukrainës, Donald Trump dhe Vladimir Putin shtrëngojnë duart në Alaskë

by B K
15/08/2025 21:14
Presidenti amerikan Donald Trump dhe Presidenti rus Vladimir Putin kanë shtrënguar duart në aeroportin e bazës ushtarake Elmendorf-Richardson në Anchorage të Alaskës.

Të dy do të diskutojnë për fatin e luftës në Ukrainë. Një takim ky i shumëpritur dhe kamerat e gjithë botës ndodhen sot në Alaskë.

Avioni i Presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, u ul në aeroport rreth orës 20:55. Aty e priste Presidenti amerikan Donald Trump, avioni presidencial i të cilit zbarkoi rreth 30 minuta më herët, rreth orës 20:20.

Trump dhe Putin do të takohen fillimisht në shkallët e avionit në aeroport.

Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, njoftoi se Presidenti Trump do të shoqërohet nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe i Dërguari i Posaçëm Steve Witkoff.

Më pas, në orën 21:00, dy Presidentët do të futen në një takim me dyer të mbyllura ‘kokë më kokë’ vetëm në praninë e përkthyesve.

Kremlini ka thënë se takimi mund të zgjasë rreth 7 orë, ndërsa Presidenti amerikan është shprehur se kohëzgjatja do të duket nga diskutimi pozitiv ose jo.

Biseda mes të dyve do të pasohet nga një takim mes delegacioneve amerikane dhe ruse, e më pas një drekë pune.

Takimi i shumëpritur Trump-Putin pritet të prodhojë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

© 2025 JAVA NEWS

