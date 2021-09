Kryeministri Edi Rama se ka besim te reforma në drejtësi edhe pse rezultate e saj duhan kohën dhe durimin e gjithsecilit. Ai tha se sot drejtësia është më e pastër dhe koha e të fortëve ka mbaruar ku ata ndodhen ose pas hekurave ose të fshehur në skutat e tyre pasi drejtësia e re po lëkund themelet e tyre.

“E kemi besuar dhe e besoj e dhe më shumë sot reformën në drejtësi me vetëdijen se rezultatet që të gjithë shqiptarë presin prej saj nuk vijnë as kollaj dha as shpejtë. Në vend ku ishte një drejtësi e kalbur është si të ndërrosh një vertebër të kalbur me një të re, duhet durim dhe një punë e gjatë përballë një sfide që duhet e pamundur. Sa herë që humbasim durimin dhe drita e largët e reformës në drejtësi na humbet nga sytë le të kujtohemi se kur u nisëm nuk kishte as tunel, ndërsa pandëshkueshmëria e çdo të forti legenoste Shqipërinë, sot toka lëkundet nën këmbët e atyre që deri dje vrisnin dhe prisnin. Askush që ka llogari të hapura me ligjin nuk fle më i qetë. Kokat e botës së krimit janë pas hekurave ose brenda skutave ku shtyjnë kohën por nuk ndalin dot dhënien e llogarisë para gjykatës. Mbështetja jonë për organet e reja të drejtësisë, vettingut dhe prokurorët e gjyqtarët e pastër do të kenë mbështetjen tonë për çdo gjë që do të nevojitet nga ana jonë”, tha Rama.