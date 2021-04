Ministrja e Energjetikës dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, bëri një deklaratë të fortë nga Aeroporti i Rinasit, gjatë konferencës për shtyp pas takimit me kontrollorët, të cilët janë futur në grevë urie, me pretendimin se nuk janë të aftë të punojnë, pas uljes së rrogës.

Ministrja Balluku tha se gjithçka është në kuadër të fushatës elektorale, për të bllokuar vaksinat, që do të vinin mbrëmjen e sotme në Aeroportin e Rinas.

“Kam ndjekur me vëmendje Sali Berishën i cili ka një ekzaltim të madh sepse do të mbyllet aeroporti i vetëm ndërkombëtar. E gjitha kjo është një organizim i mirëfilltë politik për shkak të fushatës. Sot në aeroportin e Rinasit nuk do të vijnë dot vaksinat që duhet të vinin për të vazhduar vaksinimin e shqiptarëve. Unë do t’i kërkoja Presidentit të Republikës i cili i ka takuar më parë i ka takuar dhe i ka informacion kontrollorëve të trafikut ajror. Do të doja të dija nga zoti Meta a mendon se do të duhet të bllokohet ardhja e vaksinave”? A duhet vendi të kapet peng është një grusht shtetit, a duhet të kapet nga disa persona të cilat janë të stresuar me pagën 2490 dollare dhe nëse nuk ja bëjnë 4490 dollarë atëherë ato do të mbajnë vendin peng. Erdha në Rinas, ose të iki dhe të bjerë vendimi i këshillit mbikqëyrës erdha të flas me ato se kjo nuk është një lojë këtu preket çdo qytetar i RSH dhe siguar e qytetarëve dhe lëvizja e lirë e qytetarëve. Nuk është një lojë nga ky moment do të nda duhet të marrim disa masa ligjore. Nuk do të jenë të mira për maskën dhe do të jenë edhe për navigimin ajror. Të gjithë kontrollorët e trafikut ajror janë trajnuar në akademitë më të mira“, tha Balluku.

g.kosovari