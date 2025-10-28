Sot, më 28 tetor, në orën 9:00 do të zhvillohet në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda seanca paraprake për ish-presidentin Ilir Meta dhe disa të akuzuar të tjerë.
Në qendër të hetimeve janë Meta, Monika Kryemadhi, nëna e kësaj të fundit Fatime Kryemadhi, Pirro Xhixho dhe Ema Çoku. Takimi i fundit ishte shtyrë për shkak të bojkotit të gjyqeve nga avokatët.
Gjyqtarja Irena Gjoka do të vendosë nëse çështja do të vazhdojë drejt gjykimit apo do të kthehet për hetime të mëtejshme.
Hetimi i Prokurorisë së Posaçme SPAK u përmbyll më 28 korrik dhe më vonë, në fund të gushtit, dosja u dërgua për gjykim. Çështja përfshin tre linja hetimi: aferën CEZ-DIA, aktivitetet e lobimit të LSI-së në SHBA dhe hetimin mbi pasurinë e të pandehurve.
Sipas akuzave, Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurive, ndërsa Xhixho për korrupsion pasiv në bashkëpunim me funksionarë të lartë.
Fatime Kryemadhi dhe Ema Çokun përballen me akuzën për pastrim parash. Aktualisht, Meta ndodhet në burg që nga tetori i vitit të kaluar, ndërsa Kryemadhi është nën masën e detyrimit të paraqitjes.
