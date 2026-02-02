Në GJKKO do të zhvillohet në orën 11:00 seanca e radhës paraprake për dosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj ku do të vendoset kalimi ose jo për gjykim i çështjes.
Ndërkohë një ditë më parë, Gjykata e Posaçme Antikorrupsion rrëzoi kërkesën e Veliajt për ndyrshim të masës së sigurisë “arrest me burg” me një tjetër masë më të lehtë me argumentin e rrezikut të prishjes së provave.
Për gjykim është dërguar edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, si dhe 28 persona e shoqëri të tjera, pjesë e dosjes “Veliaj”.
SPAK ka renditur ndaj Veliajt 13 akuza, të tilla si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futja e sendeve në burg.
