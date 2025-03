Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, dita e diel pritet të ketë mot të paqëndrueshëm, me reshje të herëpashershme shiu dhe mjegull në zonat luginore, duke filluar që në orët e para të mëngjesit. Reshjet do të jenë të karakterit të ulët, përfshirë pjesën më të madhe të Shqipërisë. Sipas parashikimeve, në zonën e veriperëndimit reshjet mund të jenë të intensitetit mesatar, ndërsa në pjesën tjetër të territorit reshje të herëpashershme me intensitet të ulët.

Mjegulla, pritet të ndikoje gjatë ditës e cila do të jetë më e dendur në mëngjes dhe mbrëmje, sidomos në zonat luginore. Reshjet e shiut do të shoqërohen gjithashtu me mjegullinë.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim, me shpejtësi mesatare deri në 8 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina, erë mund të arrijë deri në 10 m/s.