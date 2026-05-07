Sot është një ditë vendimtare për paqen… ose luftën. Irani pritet t’i përgjigjet propozimit të SHBA-së për t’i dhënë fund konfliktit, duke iu afruar një marrëveshjeje mbi një memorandum të shkurtër, thanë burime për CNN. Presidenti Donald Trump tha se Uashingtoni pati “bisedime shumë të mira” me Teheranin gjatë 24 orëve të kaluara, ndërsa shtoi se ata “duan të bëjnë një marrëveshje”.
“Ata duan me ngulm të bëjnë një marrëveshje dhe do të shohim nëse do t’ia arrijmë. Nëse arrijmë aty, ata nuk mund të kenë armë bërthamore, e dini, është shumë e thjeshtë. Por çfarë do të thotë të mos dorëzohesh? Ata kishin një marinë me 159 anije dhe tani çdo anije është shkatërruar dhe ndodhet në fund të detit. Kishin një forcë ajrore, shumë avionë, dhe tani nuk kanë më avionë. Nuk kanë më mbrojtje kundërajrore. Nuk kanë më radarë. Raketat e tyre janë kryesisht të shkatërruara. Kanë mbetur ndoshta 18 apo 19 për qind, por jo shumë krahasuar me atë që kishin, dhe liderët e tyre janë të gjithë të vdekur. Kështu që mendoj se fituam”, tha Trump.
Presidenti amerikan parashikoi se lufta në Iran do të përfundojë shpejt. Por ai gjithashtu kërcënoi me rifillimin e bombardimeve nëse Irani nuk pranon një marrëveshje. Irani konfirmoi se po shqyrtonte një propozim paqeje të SHBA-së, i cili sipas burimeve të mediave ndërkombëtare, do t’i jepte fund zyrtarisht luftës, duke lënë të pazgjidhura kërkesat kryesore të SHBA-së që Irani të pezullojë programin e tij bërthamor dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit, raporton A2 CNN.
Presidenti Masud Pezeshkian, gjatë një bisede me homologun francez, Emmanuel Macron, tha se Uashingtoni e goditi Iranin pas shpine. Një burim i Reuters afër ekipit të ndërmjetësimit nga Pakistani dhe një person tjetër i informuar mbi bisedimet thanë se një marrëveshje ishte afër për një memorandum njëfaqësh që do t’i jepte fund zyrtarisht konfliktit.
Ndërkohë, ushtria amerikane qëlloi një cisternë me flamur iranian që po shkonte drejt një porti iranian, duke zbatuar bllokadën e saj. Aksioni erdhi disa orë pasi Irani ngriti një organ që tha se do të rregullojë trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit, përpjekja e tij e fundit për të formalizuar kontrollin mbi pikën e pengimit tregtar.
