Në orën 10:00 të paradites së sotme, 28 tetor, në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), zhvillohet seanca paraprake për dosjen ndaj Erion Veliajt.
Kjo seancë pritet të përcaktojë nëse çështja do të kalojë në gjykim apo do të pushohet.
Në seancën e kaluar, procesi u shty për shkak të bojkotit të avokatëve, të cilët protestuan ndaj arrestimit të kolegut të tyre Ulian Bajrami në Elbasan.
Në këtë dosje janë të pandehur gjithsej 30 persona dhe subjekte juridike, mes tyre edhe bashkëshortja e Veliajt, Ajola Xoxa, si dhe ish-deputetja socialiste Klotilda Bushka.
Sipas hetimeve të SPAK, Veliaj akuzohet për nëntë raste korrupsioni, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futje të sendeve të ndaluara në qelitë e paraburgimit.
Edhe Ajola Xoxa përballet me akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, të lidhura me kompani private dhe organizata jofitimprurëse, si dhe për pastrim parash e fshehje të të ardhurave.
Ndërsa Bushka akuzohet për veprime që kanë penguar hetimin dhe zbulimin e së vërtetës.
Paralelisht me këtë proces penal, Veliaj ka nisur edhe një betejë ligjore ndaj qeverisë, pas vendimit të Këshillit të Ministrave më 25 shtator për ta shkarkuar nga detyra, me argumentin se nuk ishte paraqitur në punë prej më shumë se tre muajsh pas arrestimit më 10 shkurt.
Ish-kryebashkiaku e ka ankimuar shkarkimin në Gjykatën Kushtetuese, e cila e ka pezulluar përkohësisht vendimin dhe procesin e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, derisa të japë vendimin përfundimtar.
Pak ditë më parë, Apeli i GJKKO rrëzoi kërkesën e Veliajt për shpalljen si të pavlefshme të hetimeve paraprake të kryera nga SPAK.
