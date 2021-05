Anxhela Persiteri është emri më i lakuar së fundmi në mediat shqiptarë por jo vetëm. Performanca e saj në “Eurovision” po komentohet gjerë e gjatë nga publiku.

Teksa të gjithë ngelën gojë hapur nga shfaqja e saj e jashtëzakonshme mbrëmjen e gjysëm finales, është hedhur shorteu se kur ajo do të ngjitet në skenë.

Në short Anxhelës i ka qëlluar që të përformojë e dyta në finale dhe nata do të hapet nga Qiproja me këngëtaren Elena Tsagrinou dhe më pas menjëherë do të jetë përfaqësuesja jonë.

Pas kualifikimit në finale Anxhela ka zhvilluar dhe intervistën e saj ku e lumtur ka thënë me zë të lartë se ndonëse jemi një vend i vogël “Shqipëria e meriton” këtë kualifikim.

Kujtojmë se nata finale mbahet mbrëmjen e sotme dhe përsëri Anxhela ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve./ b.h