Për shkak të pauzës, por edhe vështirësisë së punimeve gjatë muajve të pandemisë së COVID-19, shumë ligje, raporte, rezoluta, por edhe nisma për të ndryshuar Kushtetutën dhe disa kode janë shtyrë në kohë, duke bërë që të ngjishen në fund të muajit korrik. Si asnjë herë tjetër, në vitin e fundit Kuvendi do të mblidhet 4 herë në harkun e 7 ditëve.

Madje, në fillimin e javës së ardhshme do të ketë dy seanca të njëpasnjëshme plenare sipas kalendarit që u votua dje në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve. Përveç numrit të lartë të akteve dhe intensitetit të lartë të mbledhjes së Kuvendit, në këto 7 ditë do të kalojnë në Kuvend ligje me peshë shumë të madhe.

Duke nisur nga Amnistia Fiskale dhe Penale që u miratua dje në parim në Komisionin e Ekonomisë, ndryshimet kushtetuese për hapjen e listave, por edhe një sërë ligjesh shumë të rëndësishme, që kërkojnë më tepër se sa shumicë të thjeshtë, e bëjnë këtë javë shumë të rëndësishme për jetën parlamentare në vend.

Sakaq, edhe kjo seancë e sotme do të ketë një vëmendje shumë të veçantë, pasi pritet që të miratohen ndryshimet në Kodin Zgjedhor sipas marrëveshjes që u arrit në Këshillin Politik mes maxhorancës dhe opozitës së bashkuar.

PS-ja është shprehur në bllok për ta miratuar këtë pakt, ndërsa nga radhët e opozitës parlamentare ka pasur përçarje, pasi jo të gjithë janë shprehur për votën pro për këto ndryshime, pasi aty nuk parashikohet hapja e listave.

Gjithashtu, në këtë seancë të sotme pritet që të dorëzohet raporti i Komisionit Hetimor për Presidentin, ku siç u miratua në Komision, nuk do të kërkohet shkarkimi i Metës.

Përveç kësaj, në Kuvend pritet të miratohet edhe dekreti i Presidentit Meta për kthimin e ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar”. Po ashtu, në seancën e sotme plenare do të jenë në interpelanca ministrat Gent Cakaj dhe Besa Shahini.

