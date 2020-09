Ditën e sotme në Bruksel do të mbahet takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbsië, ku do të diskutohert për dialog me ndërmjetësimin e emisarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Mirosllav Lajçak. Ditën e djeshme ky i fundit në një postim që bëri në rrjetet sociale ka thënë se në takimin e sotëm temë diskutimi do të jenë pretendimet financiare dhe aranzhimet për komunitetin joshumicë.

Ai njoftoi se, kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç kanë rënë dakord që ekipi negociator të ndjekë këto tema.

“Të dyja temat janë shumë komplekse, për këtë arsye do të diskutojmë për pretendimet financiare dhe aranzhimin për komunitetin jo shumicë në ditët në vijim”,- është shprehur ai. Por takimi i ditës së sotme ka ngjallur polimika të ashpra në Kosovë, pasi presidenti i vendit e konsideron të rrezikshme e rrezikshme mundësinë e riaktualizimit të Asociacionit të komunave serbe në dialogun me Serbinë.

Dje Hashim Thaçi kërkoi nga Kuvendi përmes rezolutës t’i ndalojë të negociojë për çështje të brendshme të Kosovës.

“Diskutimi për asociacionin në Bruksel është fillim i instalimit të Republikës Serbe brenda Republikës së Kosovës. Ndërsa, diskutimi për pronat e Kosovës me Serbinë është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, si dhe është cenim i sovranitetit të shtetit tonë. Kuvendi i Kosovës duhet urgjentisht ta trajtojë këtë hap të rrezikshëm të Qeverisë së Kosovës në dialogun e Brukselit. Po ashtu, urgjentisht duhet ta votojë edhe një rezolutë, me të cilën kryeministrit i ndalohet të negociojë për çështje të brendshme të Kosovës dhe për tema që rrezikojnë rendin e brendshëm shtetëror”,- tha ai në një deklaratë për mediat. ndërkohë pas kësaj u përgjigj edhe ku ka thënë se sot në takimin që do të zhvillohet në Bruksel nuk do të nuk do të diskutohet Asociacioni.

