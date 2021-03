Policia e Shtetit ka ndërmarrë një plan masash për mbarëvajtjen e ndeshjes që do të zhvillohet sot mes Shqipërisë dhe Anglisë.

Përmes një njoftimi për shtyp, policia bën me dije se bizneset në stadium do të mbyllen para ndeshjes, po ashtu edhe rruga do të bllokohet në momentin e hyrjes dhe daljes së ekipit të Anglisë, nga hoteli për tek ‘Air Albania’.

Kujtojmë se kjo ndeshje do të luhet pa tifozë, për shkak edhe të masave anti-COVID. Ndeshja do të nisë në orën 18:00./ b.h