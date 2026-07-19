Ditën e diel, vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.
Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht në zonat e lindjes dhe juglindjes, veçanërisht në relievet malore.
Sipas Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, era do të fryjë nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s, duke sjellë freski të lehtë në orët e pasdites.
Valëzimi në det pritet të jetë i qetë, me forcë 1-2 ballë, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim dhe aktivitete bregdetare.
Përditësimet më të sakta mbi motin do t’i gjeni pranë SHMU, i cili do të publikojë njoftime të vazhdueshme për ndryshimet e mundshme atmosferike.
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