Opozita parlamentare do të jetë e pranishme sot në Këshillin Politik në orën 17:00, ndërsa do të përfaqësohet si herën e parë, pra dje, nga Rudina Hajdari dhe Myslym Murrizi.

“Jam e disponueshme të marr pjesë sot në orën 17:00 ose cdo ditë tjetër që e shikoni të arsyeshme. Gjithashtu ju bëj me dije, se sot gjatë konferencës së kryetarëve u ra dakord nga të gjitha grupet parlamentare, se me 23 korrik do të votohet marrëveshja e 5 Qershorit.

Gjithashtu jam dakord me formatin e zgjedhur, do të jem e pranishme në Këshillin Politik, bashkë me kolegun Myslym Murrizi, si përfaqësues të opozitës parlamentare” shkruan Rudina Hajdari.

/e.rr