Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se po udhëton nga Brukseli për në Luksenburg, pasi sipas tij, ditën e sotme do të hapet grup-kapitulli i tretë i negociatave të anëtarësimit të vendit në BE.

Komentet Rama i bëri përmes një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, ku tha se objektivi ambicion i Partisë Socialiste është mbyllja e gjithë procesit të negociatave brenda vitit 2027.

Ai tha gjithashtu se vetëm Partia Socialiste e di rrugën drejt Bashkimit Europian dhe sipas kryeministrit, Shqipëria po ecën pa u ndalur në këtë rrugë, derisa të bëhet pjesë e Unionit.

“Bufi shkoi në Europë bashkë me qirje Dulen dhe as darkë nuk i dhanë më narko-kryeministrit thanë. Ja ku jam, rrugës nga Brukseli në Luksenburg, ku sot pasdite hapet grupkapitulli i tretë i negociatave për në BE, si një tjetër dëshmi kokëfortë që ne po ecim pa u ndalur në rrugën drejt majës së Shqipërisë 2030, zonjë në sallonin kryesor të BE-së.

Ky i sotmi është një tjetër stacion që konfirmon që vetëm ne e dimë këtë rrugë dhe sot jemi një hap më pranë objektivit tonë madhor, mbylljes së negociatave të anëtarësimit brenda vitit 2027”, tha Rama.