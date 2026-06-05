Këtë të premte, më 5 qershor, do të zhvillohet seanca e parë për çështjen ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhi.
Para nisjes së seancës, sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka dalë në një prononcim për mediat, ku ankohet se seanca duhet të jetë publike dhe e hapur për të gjithë ata që janë të interesuar.
“I gjithë opinioni publik të mësojë të vërtetat e këtij procesi sepse transparenca është detyrim për të gjitha institucionet.”, u shpreh ai.
Blushi thotë se janë të paktën 1 mijë vetë që duan të ndjekin seancën e sotme, mirëpo në sallë nuk ka vend dhe sipas tij kjo çështje duhej të ishte menduar nga institucioni. Zgjidhja sipas tij do të ishte transmetimi live i seancës.
“Në seancën e fundit pati një mashtrim se u tha se nuk kishte interes dhe zgjodhën sallë të vogël. Sot e shihni që nuk është kështu, janë 1 mijë veta”, tha Blushi.
Sa i takon çështjes, sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë shprehet se ndaj ish-presidentit Meta nuk ka prova.
“Ai do të japë llogari para të gjithë shqiptarëve, para votuesve të vet, dashamirësve të vet në raport me akuzat politike. Ndaj z. Meta nuk ka asnjë çështje, është një dosje bosh. S’ka fakte. Dashamirësit kërkojnë të jenë sot të pranishëm në një seancë publike. S’po kërkojmë asnjë privilegj, seanca të jetë publike!”, shtoi ai.
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