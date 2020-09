Ditën e sotme do të kemi sërish një mot me shi. Meteoalb parashikon se gjatë mesditës do të ketë reshje të dendura shiu në të gjithë territorin. Ndërkohë temperaturat do të ulen me 2 gradë, në krahasim me një ditë më parë. Kështu, temperaturat minimale do të ulen në 8 gradë, ndërsa ato maksimale do të shkojnë në 27 gradë.

PARASHIKIMI:

Paraditja paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare në të gjithë vendin, ku më të shpeshta mbeten në zonat veriperëndimore. Mesdita dhe pasditja sjellin sërish një sistem të dendur vranësirash duke rrezikuar shira fillimisht në veriperëndim dhe gradualisht përfshijnë dhe zonat qendrore duke lënë jugun më mot të vranët. Temperaturat e ajrit ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 27°C. Era do fryjë mesatare paradite por forcohet ndjeshëm në pasdite me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar dallgëzim 6 ballë.

Rajoni dhe Evropa

Vranësira të dendura, rrebeshe shiu dhe stuhi ere mbizotërojnë Brigjet e Italisë dhe pjesërisht Ballkanin Perëndimor, po ashtu shira të rrëmbyeshëm do të përfshijnë qendrën dhe veriun e kontinentit. Ndërsa lindja dhe jugperëndimi i Evropës mbeten me kthjellime.

g.kosovari