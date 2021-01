Sot është dita e fundit për subjektet politike që të dorëzojnë listat e tyre me emrat e kandidatëve për deputetë, të cilët të mund të garojnë për një vend në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Deri më tani vetëm 10 subjekte politike me gjithsej 210 kandidatë, kryesisht nga radhët e komuniteteve, kanë dorëzuar në KQZ aplikimin për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje si dhe listën me emrat e kandidatëve për deputetë.

Pas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, ku konstatohet se personi i dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vitet e fundit, nuk mund të jetë kandidat për deputet, KQZ-ja ka bërë të ditur se do t’i dërgojë listat me emrat e të gjithë kandidatëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Listat me emrat e kandidatëve për deputetë do t’iu dërgohen edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë të Mbrojtjes, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.