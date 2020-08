Rikthehen reshjet e shiut në vend. Meteoalb parashikon se gjatë orëve të para të ditës do të ketë vranësira të dendura dhe rrebeshiu shiu në pjesën më të madhe të territorit.

Temperaturat e ajrit ulen ndjeshëm gjatë mëngjesit dhe mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 32°C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Verior-Veriperëndimor duke krijuar brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Ndërkohë, gjatë pasdites reshjet do të jenë me një intesitet më të ulët. Sakaq, reshjet e shiut do të vijojnë edhe gjatë ditës së nesërme. Moti do të përmirësohet gjatë fundjavës.

“Gjate orëve të para të ditës, vendi ynë do mbizotërohet nga vranësira të dendura, rrebeshe shiu dhe ministuhi ere në pjesën më të madhe të territorit. Reshjet do jenë mesatare dhe lokalisht me intesitet të lartë. Vetëm orët e vona të pasdites përmirësojnë përkohësisht motin. Temperaturat e ajrit ulen ndjeshëm gjatë mëngjesit dhe mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 32°C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Verior-Veriperëndimor duke krijuar brigjet detare dallgëzim 3 ballë.”, njofton Meteolb.

g.kosovari