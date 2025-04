Sot e gjithë vëmendja do të jetë në derbin e kryeqytetit Tirana-Partizani, në Arenën Kombëtare në kryeqytet.

Edhe pse me një diferencë prej 15 pikësh, një derbi gjithmonë luhet për të fituar nga të dyja skuadrat. Bardheblutë kërkojnë tre pikë për t’iu larguar fundit të tabelës, ndërsa një fitore e Partizanit mund t’i afronte dhe më shumë me një vend të sigurt në Final 4, shkruan A2.

Në prag të ndeshjes, dy trajnerët treguan se ekipet do të luftojnë për t’i marrë maksimumin sfidës, pavarësisht situatës ku janë.

Derbi nis në orën 20:00.

Ndërkohë, më herët, edhe Egnatia që e ka siguruar një vend mes 4 ekipeve më të mira do të luajë me Elbasanin në Rrogozhinë. Për trajnerin Edlir Tetova nuk ka tolerime, duke theksuar se ekipi i tij do të bëjë detyrën deri në ndeshjen e fundit.

Takimi Egnatia-Elbasani do të luhet në Rrogozhinë, prej orës 17:00.