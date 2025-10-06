Presidenti Donald Trump po ushtron presion si mbi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu ashtu edhe mbi Hamasin përpara se negociatat të fillojnë sot në Sharm el-Sheikh.
Plani për Rripin e Gazës “është një marrëveshje e shkëlqyer për Izraelin dhe për të gjithë botën arabe, botën myslimane dhe të gjithë botën”, siguroi presidenti amerikan, duke lëshuar një paralajmërim për Hamasin në CNN se do të pësojë “shkatërrim të plotë” nëse refuzon të heqë dorë nga pushteti dhe kontrolli i Gazës.
Megjithatë, edhe pse deklaroi se nuk ka nevojë për fleksibilitet sepse praktikisht të gjithë janë dakord, ai la të kuptohej për një hapësirë për ndërmjetësim.
“Gjithmonë do të ketë disa ndryshime”, tha ai, duke folur me gazetarët para se të kryesonte ceremoninë në Norfolk që shënonte 250-vjetorin e Marinës Amerikane.
Trump shtoi se shpreson që propozimi i tij për armëpushim do të bëhet realitet dhe theksoi se po punon shumë për ta arritur atë. Sipas tij shkëmbimi i të burgosurve po përshpejtohet, një pikë thelbësore për të ecur përpara me pjesën tjetër.
Donald siguroi gjithashtu se “Bibi është dakord” të ndalojë bombardimet e Gazës dhe të mbështesë planin e paqes të SHBA-së.
Një burim nga Hamasi i tha Al Arabiya se grupi palestinez ka filluar tashmë të rikuperojë trupat e pengjeve të ndjera, duke bërë thirrje për “ndërprerje të bombardimeve për të përfunduar operacionin”. Ndërkohë, Kryqi i Kuq Ndërkombëtar po mban takime përgatitore.
Hamasi, Izraeli dhe SHBA- të do të fillojnë sot bisedimet në Egjipt për të punuar drejt finalizimit të një marrëveshjeje bazuar në planin e armëpushimit të Presidentit Donald Trump për Gazën.
