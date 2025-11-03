Sot është afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për postin e Avokatit të Popullit.
Sipas burimeve të Euronews Albania, deri më tani kanë aplikuar 23 kandidatë, të cilët do të kalojnë në procesin e verifikimit dhe vlerësimit nga Kuvendi i Shqipërisë, përpara se të zhvillohet votimi në seancë plenare.
Lista e plotë e kandidatëve për postin e Avokatit të Popullit:
- AdrianaKalaja
2. Aranita Brahaj
3. Anton Kosteri
4. Anton Lleshaj
5. Besim Ndregjoni
6. Dardan Mustafaj
7. Endri Papajorgji
8. Endrit Shabani
9. Fatjona Male
10. Genta Tafa
11. Gerti Shella
12. Ismail Tafani
13. Jola Hysaj
14. Juliana Hoxha
15. Laureta Roshi
16. Lulzim Hamitaj
17. Myrteza Myftari
18. Saimir Vishaj
19. Shkëlqim Sulo
20. Suela Koçibellinj
21. Tartar Bazaj
22. Valentina Teodoresku
23. Skënder Haluci
