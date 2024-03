Nga Amarildo Pregapuca

Rasti me i vecante dhe me “i habitshem” i historise Ballkanike, ndoshta dhe boterore te mesuesise…

Ku nje njeri i ve vetes si qellim te jetes se tij, hapjen e shkollave, shperndarjen e dijes atje ku erresira shekullore e ndihmuar nga pushtimet e një pasnjeshme, si dhe kleri i cili per fatin e keq tonin, ne jo pak raste punoj dhe punon per pushtuesin, interesat e te huajve nga dhe u komandonin apo komandohen …

Dhe u vra… por arriti te hapë 51-shkolla ne Mirdite.

Per kete dhe e vrane ato duar te padijes dhe te erresires, qe i tmerronte drita e dijes.

I tmerronte nje Shqiperi dhe nje Shqiptar i mesuar, i afte.. Dhe Shqiperia donte te lindte si nje komb i barabarte mes te barabartesh.

Shqiperia kish nevoje, kishin nevoje Shqiptaret…

Kishin nevoje per arsim, hidrocentralet qe do ngriheshin, hekurudhat, fabrikat, uzinat, kombinatet, ushtria, shkenca, arti.

Nuk jane perdhunimet e femijve apo skandalet seksuale, krimet me te tmerrshme te klerit… eshte mos distancimi nga monstrat qe perdorin emrin e Zotit dhe Krishtit per te vrare apo shtyre ne vrasje forca dhe njerez te erret ndaj njerzve qe duan vetem drite e dije per kombet e tyre te pa fajshme.

Ndrec Ndue Gjoka ky i ri vetem 27-vjecar eshte ajo cka duhet te jete “Bibla” e cdo kombi, e çdo mesuesi ane e mbane botes.