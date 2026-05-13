Sot mbushen 27 vjet nga “Dita e Martirëve” në Korishë, e njohur ndryshe si masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe mbi popullsinë e pafajshme shqiptare të kësaj ane.
Më 13 maj 1999, u krye masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe mbi popullatën e kësaj zone dhe fshatrave përreth duke i ndalur civilët e fshatrave Korishë, Budakovë, Bllacë, Reshtan , Mushtisht, dhe Grejkoc, duke vrarë 77 prej tyre.
Masakra ndodhi në kohën kur banorët e fshatrave Korishë, Budakovë, Bllacë, Reshtan, Mushtisht dhe Grejkoc ishin ndaluar dhe grumbulluar nga ushtria dhe policia serbe. Sulmi i përgjakshëm la pas dhjetëra të vrarë dhe shumë familje të shkatërruara, duke u kthyer në një nga krimet më të rënda të kryera ndaj civilëve shqiptarë gjatë luftës në Kosovë.
“Dita e Martirëve” në Korishë vazhdon të kujtohet çdo vit si simbol i dhimbjes, sakrificës dhe kujtesës për viktimat e pafajshme që humbën jetën në pranverën e vitit 1999.
