“Partia Demokratike duhet ta nisë luftën ndaj Sorosit brenda shtëpisë së saj”, kështu u shpreh sot gjatë intervistës në studion e News24, përfaqësuesi i PD, Lisandër Hoxha.
I pyetur nga moderatori nëse në PD ka figura që janë sponsorizuar nga fondacioni “Shoqëria e hapur për Shqipërinë” e Xhorxh Soros, Hoxha tha se kjo do të shihet nëse propozimi I tij do të miratohet nga Këshilli Kombëtar.
Sipas ish-kandidatit për deputet të PD, Lisandër Hoxha, “nëse PD dëshiron ndihmën e Trump për ta ç’montuar këtë megakorrupsion të inicuar nga Soros, duhet të japë shembullin nga shtëpia e saj, një pikë në statut.
“Akoma e kam propozimin tek Sekretariati i Këshillit, ta nxjerrin e të thonë, nuk mund të jesh drejtues politik, anëtar kryhesie, anëtar këshilli kombëtar nëse je shkolluar me paratë e a Soros, nëse ke qenë ekspert i Soros, nëse ke marrës projekte nga Soros apo simotrat e saj”, tha Hoxha.
“Po flet me njeriun që në vitin 2022 i ka cuar proppozim me shkrim Këshillit Kombëtrar gjatë miratimit të rregullores së Primareve dhe një ndër pikat ishte se nuk mund të ketë kandidat nga PD të lidhur me organizatat apo shoqatat e majta. C’vlerë ka që një i djathtë të bashkëpunojë me Fondacionin Soros apo derivatet e saj që të promovojë vlerat e së majtës, ca sensi ka.
PD nëse do ta ndihmojë Trump që ta bëjë këtë luftë mirë dhe të kthejë një fokus nga Shqipëria pasi është rast suksesi i kapjes së një shteti nga Soros.
Nëse duam ndihmën e Trump për ta çmontuar këtë megakorrupsion, të inicuar nga Soros, PD e jep ndihmën duke dhënë shembull nga shtëpia e saj, një pikë në statut.
Akoma e kam propozimin tek Sekretariati i Këshillit, ta nxjerrin e të thonë, nuk mund të jesh drejtues politik, anëtar kryhesie, anëtar këshilli kombëtar nëse je shkolluar me paratë e a Soros, nëse ke qenë ekspert i Soros, nëse ke marrës projekte nga Soros apo simotrat e saj.
Po vendosëm standardin, dalin, ne skemi dalë të bëjmë gjueti shtrigash, kjo duhet të jetë luftë e sinqertë, dhe sinqeriteti fillon me akte dhe jo me deklarata. Të gjithë themi jemi kudnër Sorosit por unë kam cuar propozim me shkrim,
Ta miratojnë, aty e kanë, ti bëjnë dhe ndonjë shtesë vetë, nëse janë të sinqertë në luftën kundër Soros, sepse është një e zezë për kombin shqiptar.” – u shpreh Hoxha.
Leave a Reply