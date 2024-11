Asnjë ndikim i Sorosit në përçarjen e Partisë Demokratike, apo në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Enkelejd Alibeaj hedh poshtë akuzat e Sali Berishës, i cili ia faturon përgjegjësinë George Soros për përçarjen e demokratëve. Në studion e Ditarit me Bruna Çifligun, Alibeaj tha se kjo akuzë erdhi pas shpalljes non grata të Berishës, qëndrimi i të cilit sipas Alibeajt, ngarkoi edhe PD-në, duke e shndërruar në parti politike private me synimin për të shpëtuar nga halli Berishën.

“Kam përshtypjen që jo. Është situatë që fillimisht mori spunto nga dizenjimi non grata i Berishës. Më pas ai që do të ishte qëndirmi i duhur i një personazhi politik do të duhet ta merrte me vete dhe të mos i ngarkonte formacionit politik. nuk kanë faj demokratë e shqiptarët që vuajnë nën mazhorancën e Ramës. Mund të kishte bërë lëvizje tjetër ai, që premtoi në fillim të zgjidhte me mënyrat e veta gjyqësore apo politike këtë problem. Nuk do ta përfshinte partinë. Dhe sot nëse do të kishte ndodhur kjo qasje prej burri shteti sot situata do të ishte ndryshe. Faji nuk duhet kërkuar jashtë, duhet kërkuar brenda. Nëse ka qenë e padrejtë, edhe nëse ka qenë e lobuar nga Soros, cili është qëndrimi që mban personazhi politik. Nuk e kalon në supet e të tjerëve. Nuk duhet të ishte ndërmarrë ajo trajektore për ta përçarë dhe për ta shndërruar tashmë në parti politike pronë private me synimin për ta shpëtuar nga halli Berishën. Të mos komentohet se ç’ndodh në një parti politike por për çështje të interesit publik dhe që është që mos vazhdojë më Rama me ministra me pranga në duar e deputetë me lidhje kriminale, të vazhdojë i qetë për shkak se një segment ka një hall të vetin dhe frenon gjithë pjesën tjetër”.

Alibeaj mohoi edhe ndikimin e Sorosit në sistemin e drejtësisë. Duke u bazuar dhe sjellë në vëmendje faktet, ai thotë se reforma në sistemin e drejtësisë në Shqipëri është mbështetur nga SHBA, BE dhe Britania e Madhe.

“Reforma në drejtësi filloi në vitin 2015 kur ishte Obama në pushtet. Nëse do kishte bindjen që është mbëhstetur sorosi pse e votoi në korrik 2016 pa ardhur në pushtet Trump. Është miratuar dhe Berisha e ka votuar me të vetët, 140 vota. Ç’është ky ndryshim qëndrimi? Pas 2016 erdhi administrata Trump që nuk ishte Soros, mbështetja për sistemin e drejtësisë ka qenë më lart sesa më parë. Këto janë fakte publike dhe ajo që është mbështetja për sistemin e drejtësisë ka ardhur nga SHBA, BE e Britania Madhe. Mbështetja për sistemin e drejtësisë nuk bëhet nga klane e grupime por politika zyrtare e SHBA”.

Sipas Alibeajt Berisha nuk pranon procesin penal ndaj tij dhe fajëson sistemin e drejtësisë. Dhe për ta bërë të besueshme e lidh me Soros.

“Jo. Për mendimin tim se mendimi im është bazuar në fakte ka qenë politika zyrtare e SHBA dhe administratës Trump, që ka mbajtur në mënyrë konstante qëndrimin për reformën në drejtësi edhe financiarisht. Njeriu që nuk pranon procesin penal, barrën ia vë sistemit të drejtësisë. Berisha ka zgjedhur këtë të dytën dhe për ta bërë më të besueshme lidh sistemin e drejtësisë me një grupim të Sorosit. Kjo është fare e qartë. Luftën kundër korrupsionit e bën vetëm sistemi i drejtësisë”.

/a.r