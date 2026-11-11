Kryeministri Albin Kurti u takua me të dërguarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, në Paris.
Kurti edhe këtë takim e zhvilloi në margjinat Forumit të Paqes në Paris, në të cilin po merr pjesë.
Për këtë takim njoftoi vetë Sorensen në X. Ai e cilësoi si shkëmbim të mirë mendimesh me kryeministrin Kurti pas formimit të institucioneve.
”Diskutuam rrugën përpara në dialogun Beograd-Prishtinë dhe aspektet e ndryshme të procesit të normalizimit, të cilat kanë rëndësi për njerëzit në terren dhe për rajonin”, shkroi Sorensen.
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