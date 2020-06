Ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca, ka përshëndetur sot prezantimin e Zef Mazit si kryenegociator i Shqipërisë.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, Soreca thote se ekipi negociator ka shumë punë përpara, por Bashkimi Evropian mezi pret të bashkëpunojë.

“I kënzqur që sot u takova me kryenegociatorin e emërua për Shqipërinë, Zef Mezin. Me emërimin e ekipit negociator, Shqipëria po përgatitet për negociatat e ardhshme me BE. Ka shumë punë përpara dhe ne mezi presim të bashkëpunojmë me ambasadorin Mazi dhe ekipin e tij” – shkruan Luigi Soreca.