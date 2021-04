Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreca ka mbështetur deklaratën e bërë nga Ipeshkvët katolikë në lidhje me votimet në zgjedhjet e 25 prillit.

Në një postim në Twitter, Soreca shkruan se BE shpreson që më 25 prill të gjithë do të votojnë duke mbajtur në mendje të mirën e përbashkët.

POSTIMI:

“Ne shpresojmë që më 25 prill të gjithë do të ushtrojnë të drejtën dhe detyrën e tyre për të votuar duke mbajtur në mend të mirën e përbashkët, që është gjithashtu qëllimi i çdo aktiviteti politik.”/ b.h

“It is our hope that on 25 April everyone will exercise their right and duty to vote bearing in mind the common good, which is also the purpose of every political activity”👇 https://t.co/1ilmq72lm0

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) April 15, 2021