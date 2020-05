Ambasadori i BE, Luigi Soreca pas rifillimit të përplasjeve për Reformën Zgjedhore ka bërë të qartë se Këshilli Politik duhet të fillojë punën ndërpartiake.

Ambasadori i Bashkimit Europian, deklaron se është thelbësore që Këshilli Politik të rifillojë punën në nivel ndërpartiak për reformën zgjedhore edhe në këto kushte të vështira për shkak të Covid-19.

Soreca nënvizon se po kaq thelbësore është dhe mbështetja e reformës nga të gjithë aktorët politikë dhe në interesin më të lartë të Shqipërisë në mënyrë që të përmbushen sa më shpejt kushtet e përcaktuara nga BE për hapjen e negociatave.

STATUSI NGA SORECA:

Thelbësore që Këshilli Politik të rifillojë punën ndër-partiake në Reformën Zgjedhore, edhe në kohë të vështira si COVID__19 herë. Thelbësore që reforma mbështetet nga të gjithë aktorët politikë, në interesin më të lartë Shqipërisë, në mënyrë që të përmbushet sa më shpejt kushtet e përcaktuara nga Këshilli Europian.

Essential that Political Council resumes cross-party work on #ElectoralReform, even in difficult #COVID__19 times. Crucial that the reform is backed by all political actors, in the highest interest of🇦🇱, in order to meet as soon as possible the condition set by @EUCouncil 🇪🇺

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) May 6, 2020