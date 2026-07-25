Boksi shqiptar përjeton sonte një nga netët më të rëndësishme të historisë së tij.
Për herë të parë, një boksier shqiptar do të ngjitet në ring për t’u përballur me një prej legjendave të peshave të rënda dhe një nga emrat më të mëdhenj të këtij sporti në shekullin XXI.
Në Xhedah të Arabisë Saudite, me fillim në orën 22:00, Kristian Prenga do të përballet me ish-kampionin e dyfishtë të botës Anthony Joshua. Pavarësisht se Joshua konsiderohet favorit absolut, vetëm fakti që një shqiptar ndodhet në një skenë të tillë përfaqëson një arritje historike për sportin shqiptar. Asnjë boksier shqiptar nuk ka qenë më parë protagonist në një duel të këtij niveli, përballë një kampioni olimpik dhe ish-kampionit të unifikuar të botës në peshat e rënda.
Për Prengën kjo është ndeshja e jetës. Për Shqipërinë, është një moment krenarie.
Të dhënat e përballjes
Kristian Prenga, shqiptari që arriti në elitën e peshave të rënda
I lindur në Orosh të Mirditës, Kristian Prenga është sot emri që përfaqëson Shqipërinë në nivelin më të lartë të boksit profesionist. Pas një karriere si amator, ai kaloi në boksin profesionist në vitin 2016, duke debutuar në Mynih të Gjermanisë. Më pas zhvilloi karrierën në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u stërvit dhe zhvilloi pjesën më të madhe të ndeshjeve në New Jersey dhe Filadelfia. =Prenga njihet si një nga goditësit më të fortë të kategorisë së tij. Nga 20 fitoret e arritura në karrierë, të gjitha kanë ardhur me nokaut, një statistikë që e vendos mes boksierëve me përqindjen më të lartë të fitoreve para limitit. Humbjen e vetme e ka pësuar në vitin 2017 ndaj holandezit Giovanni Auriemma, ndërsa vitet e fundit ka njohur një ngjitje të vazhdueshme në renditjet ndërkombëtare.
Në tetor 2024 ai mposhti amerikanin Joey Dawejko, një emër i njohur në peshat e rënda, ndërsa më 21 shkurt 2026 siguroi duelin me Joshua-n pasi nokautoi Joe Jones që në raundin e parë në Atlantic City. Sot ai është boksieri shqiptar që ka arritur më larg në arenën profesioniste ndërkombëtare.
Anthony Joshua, një legjendë e peshave të rënda
Në anën tjetër të ringut qëndron një nga ikonat e boksit modern. Anthony Joshua fitoi medaljen e artë olimpike në Lojërat e Londrës 2012 dhe më pas dominoi kategorinë e peshave të rënda duke fituar titujt botërorë WBA (Super), IBF dhe WBO.
Britaniku ka zhvilluar disa nga ndeshjet më të mëdha të dekadës së fundit, duke mposhtur emra si Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Alexander Povetkin dhe Dillian Whyte. Në karrierën e tij nuk kanë munguar as momentet e vështira, me humbjet ndaj Andy Ruiz Jr., Oleksandr Usyk dhe Daniel Dubois, por Joshua mbetet një nga boksierët më të respektuar dhe më të ndjekur në botë.
Përse kjo ndeshje është kaq e rëndësishme?
Për Anthony Joshua-n kjo është prova e fundit përpara superduelit të shumëpritur me Tyson Fury, një ndeshje që pritet të zhvillohet në fund të vitit 2026. Për Kristian Prengën, kjo është mundësia për të ndryshuar karrierën. Një fitore ndaj një ish-kampioni bote do ta vendoste menjëherë shqiptarin mes emrave më të rëndësishëm të peshave të rënda dhe do t’i hapte dyert për duele të nivelit botëror.
Atmosferë e ndezur para duelit
Që prej zyrtarizimit të ndeshjes në muajin prill, interesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Në konferencat për shtyp, Joshua ka deklaruar se synon një fitore bindëse për të vijuar rrugën drejt Tyson Fury-t. Nga ana tjetër, Kristian Prenga është shprehur se nuk ndjen presion. “E di që shumica më shohin si inferior. Kjo më motivon edhe më shumë. Në ring nuk hyj për të bërë figurë të mirë, por për të fituar.”
Edhe ish-partneri i tij i stërvitjes, Brandon Moore, ka deklaruar se shqiptari ka fuqinë fizike dhe goditjen për të realizuar një surprizë të ngjashme me atë që Andy Ruiz Jr. i shkaktoi Joshua-s në vitin 2019.
Çfarë është në lojë?
Për Joshua-n, fitorja do të konfirmonte rrugën drejt përballjes historike me Tyson Fury. Për Kristian Prengën, suksesi do të ishte shumë më tepër sesa fitorja më e madhe e karrierës. Ai do të hynte në histori si shqiptari i parë që mposht një ish-kampion të unifikuar të botës në peshat e rënda dhe do ta vendoste boksin shqiptar në qendër të vëmendjes së sportit botëror.
Sonte, në Xhedah, në ring nuk ngjitet vetëm Kristian Prenga. Me të ngjiten edhe pritshmëritë dhe krenaria e të gjithë shqiptarëve.
Leave a Reply